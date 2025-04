Histórias de Brasília: conheça Seu Zico, engraxate há mais de 30 anos na capital

Anderson de Almeida, conhecido como Zico, iniciou sua jornada de trabalho aos 12 anos vendendo pão de queijo para ajudar sua avó. "Na brincadeira, nunca mais saí, estou aqui até hoje", relembra Zico, que agora atua como engraxate na Câmara Legislativa do Distrito Federal há 33 anos.



Durante a pandemia, seus clientes diminuíram, mas Zico continua a perseverar, sempre com um sorriso no rosto e gratidão pela cidade que o acolheu. "Todo mundo me conhece, graças a Deus", comenta ele, destacando a importância das pessoas que encontrou ao longo de sua trajetória. Hoje, ele sonha com saúde para continuar servindo sua comunidade e levando alegria a todos que conhece.



