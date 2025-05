Homem acusado de série de furtos de bicicletas no DF é condenado a 20 anos de prisão

Agnes Oliveira da Silva, considerado pela polícia como o maior ladrão de bicicletas das regiões do Cruzeiro e Sudoeste, no Distrito Federal, foi sentenciado a 20 anos, 4 meses e 24 dias de prisão em regime inicial fechado. Ele foi preso pela 3ª Delegacia do Cruzeiro no final de 2024.



A tática do criminoso envolvia identificar bicicletas deixadas sem segurança, quebrar as correntes e fugir rapidamente. Em alguns casos, ele invadia estacionamentos privados para cometer os furtos. A investigação, conduzida pela delegacia do Cruzeiro, reuniu diversas evidências. Para prevenir esse tipo de crime, a polícia recomenda o uso de vigilância e trancas em bicicletários.



