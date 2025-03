Homem atua como reboque humano entre carros próximo ao Riacho Fundo II

Um homem foi flagrado em uma situação arriscada na DF-001, próximo ao Riacho Fundo 2, atuando como um reboque humano entre dois veículos. Ele se apoiava em um dos carros enquanto empurrava um outro com o braço. Essa condição gerou preocupação quanto ao risco de queda ou atropelamento. O incidente destaca a importância de denunciar comportamentos perigosos no trânsito à polícia.



