Homem cai em cova durante velório no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília

Um homem caiu em uma cova no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília, após participar de um velório. O acidente ocorreu quando ele caminhava próximo de outros túmulos e o solo se rompeu. Ele foi socorrido por pessoas presentes e não havia corpos na cova. A concessionária responsável informou que a placa de concreto do jazigo estava rachada e foi reconstruída no mesmo dia. Não houve danos aos restos mortais armazenados no local.



