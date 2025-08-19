Logo R7.com
Homem de 21 anos é morto a tiros em bar em Ceilândia (DF)

Confusão em restaurante resultou na morte de jovem; polícia investiga o caso

Um homem de 21 anos foi morto a tiros durante uma confusão em um bar no P Sul, Ceilândia (DF). O crime ocorreu na madrugada do último domingo e foi registrado por câmeras de segurança. Antes dos disparos, a vítima foi agredida, não recebendo atendimento médico e falecendo no local. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar a motivação do crime. "Se você tem alguma informação a respeito da motivação desse crime ou do paradeiro do suspeito, denuncie anonimamente pelo 197", solicitou a polícia. Até o momento, ninguém foi preso.

