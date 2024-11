Homem de 30 anos é preso por incendiar a própria casa em Ceilândia

Um homem de 30 anos foi preso após atear fogo na própria casa em Ceilândia. A polícia chegou no local e encontrou o suspeito detido pelos moradores do local. Segundo informações dos policiais, ele incendiou algumas roupas dentro do quarto onde ele e a companheira dormem na casa, que é de um parente do suspeito. O homem confessou o crime, mas ainda não se sabe a motivação. Ele foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia, e ninguém se feriu.