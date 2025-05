Homem é atropelado no DF e despenca de viaduto com 10 metros de altura

Um homem de 29 anos foi atropelado por um carro na EPNB (Estrada Parque Núcleo Bandeirante), no Distrito Federal, no início da noite dessa quinta-feira (1º). Ele foi lançado de um viaduto a uma altura de 10 metros. O impacto causou várias fraturas e machucados no rosto da vítima. Ele foi levada em estado grave para o hospital.



A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e a velocidade do veículo envolvido. O local ficou congestionado devido ao incidente. Mesmo com o feriado, a região registrou outros acidentes, destacando a importância da atenção redobrada no trânsito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!