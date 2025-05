Homem é condenado a 70 anos por sequestro, estupro e assassinato de estudante no DF

Sérgio Alves da Silva foi condenado a 70 anos de prisão pelo assassinato de Regiane da Silva Oliveira. O julgamento aconteceu na quarta-feira (14), com duração de 13 horas. Ele foi culpado por roubo, sequestro para fins libidinosos, ocultação de cadáver e feminicídio.



O crime ocorreu em abril de 2023 em Planaltina (DF). Na época, ele estava em saída provisória, mesmo com uma extensa ficha criminal. Com a nova legislação, saídas temporárias para condenados não são mais permitidas.



