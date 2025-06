Homem é detido após série de furtos a residências na Asa Norte, em Brasília

Um homem foi detido pela Polícia Militar após furtar três casas na região da Asa Norte, em Brasília. Câmeras de segurança registraram a ação do suspeito. Um morador percebeu a movimentação estranha e avistou o indivíduo pulando o muro ao sair de uma das residências.



O homem levou objetos como uma vasilha de cachorro e uma pá de jardim. A Polícia Civil orienta as vítimas a procurarem qualquer delegacia para registrar ocorrências relacionadas ao caso. A comunidade local expressou preocupação com a segurança, criticando a falta de efetivo policial e pedindo medidas mais eficazes.



