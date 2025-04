Homem é esfaqueado dez vezes em tentativa de latrocínio no Recanto das Emas (DF)

Um homem de 34 anos foi atacado por um assaltante armado com uma faca no Recanto das Emas (DF). O criminoso anunciou o assalto enquanto a vítima descansava na calçada. Após ser golpeada dez vezes e ter sua carteira com cerca de R$ 100 roubada, a vítima foi socorrida e passou por cirurgia no Hospital Regional de Ceilândia. Segundo o delegado Fernando Fernandes, a investigação já identificou o suspeito, que possui diversas passagens pela polícia.



