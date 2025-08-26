Homem é flagrado arranhando carros estacionados em loja de revenda em Ceilândia (DF)

Um homem foi flagrado arranhando seis carros em uma loja de revenda de veículos no Setor O de Ceilândia (DF). As câmeras mostram o suspeito chegando durante a madrugada e retornando 15 minutos depois sem o para-choque do carro.



Ele danificou os veículos com um objeto, aumentando o prejuízo da loja para cerca de R$ 10 mil. Um dos sócios afirmou que não reconhece o homem. O carro usado está registrado em nome de um policial penal, mas a identidade ainda não foi confirmada. A 24ª Delegacia de Polícia investiga o caso.



