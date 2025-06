Homem é flagrado batendo em criança durante festa junina de escola no DF

Durante uma festa junina em escola particular em Vicente Pires (DF) um homem de 41 anos agrediu uma criança de quatro anos no palco. O ataque ocorreu após o filho dele alegar sofrer bullying. O pai da criança agredida interveio, e outros pais ajudaram a conter o agressor.



Uma policial civil deu voz de prisão ao homem, mas ele também a agrediu, exigindo reforço policial. A escola desligou o filho do agressor e anunciou medidas de segurança, como a contratação de novos seguranças. No depoimento, o agressor disse estar arrependido e envergonhado.



