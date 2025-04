Homem é flagrado furtando bicicleta dentro de escola em Ceilândia (DF)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem rouba uma bicicleta dentro de escola em Ceilândia. De acordo com o dono, o suspeito entrou na instituição e começou a circular perto do bicicletário. Um segurança notou a presença dele e o afastou.



No entanto, após a saída do segurança, o homem retornou e levou a bicicleta. O estudante mencionou que esqueceu de levar o cadeado e a corrente. A Polícia Civil teve acesso as imagens e está investigando o caso. Quem tiver informações deve acionar a polícia por meio do número 197.



