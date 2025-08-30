Homem é libertado após 12 dias em cárcere privado dentro de uma Kombi no Guará II (DF)
Vítima encontrou oportunidade de denunciar durante saque em banco
Um homem foi resgatado após passar quase duas semanas em cárcere privado no Guará II (DF). Encontrado em uma kombi, ele relatou que sofreu tortura e extorsão, sendo forçado a sacar dinheiro para os suspeitos.
Durante um saque em agência bancária, ele alertou discretamente a equipe de limpeza, que acionou a segurança. A polícia prendeu um suspeito em flagrante e encontrou drogas em sua casa. A vítima relatou: "Ele já me bateu, queria que eu sacasse dinheiro para ele." O envolvimento de uma garota de programa também está sob investigação.
