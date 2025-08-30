Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Homem é libertado após 12 dias em cárcere privado dentro de uma Kombi no Guará II (DF)

Vítima encontrou oportunidade de denunciar durante saque em banco

Balanço Geral DF|Do R7

Um homem foi resgatado após passar quase duas semanas em cárcere privado no Guará II (DF). Encontrado em uma kombi, ele relatou que sofreu tortura e extorsão, sendo forçado a sacar dinheiro para os suspeitos.

Durante um saque em agência bancária, ele alertou discretamente a equipe de limpeza, que acionou a segurança. A polícia prendeu um suspeito em flagrante e encontrou drogas em sua casa. A vítima relatou: "Ele já me bateu, queria que eu sacasse dinheiro para ele." O envolvimento de uma garota de programa também está sob investigação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Cárcere privado
  • Extorsão
  • Guará
  • Polícia
  • Sequestro
  • Tortura

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.