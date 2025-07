Homem é morto durante tentativa de assalto em restaurante de Brasília

Um proprietário de restaurante na Asa Sul, em Brasília, atirou contra um suspeito que invadiu o local e mexia no caixa. Usando um revólver calibre 32, o dono agiu em legítima defesa após ouvir barulhos suspeitos nesta segunda-feira (7).



O caso está sob investigação da Polícia Civil, que já ouviu depoimento do dono do estabelecimento. Comerciantes locais, incluindo uma gerente de loja de sapatos e um manobrista, expressaram preocupação com invasões frequentes de usuários de drogas. Eles relataram que tais ocorrências são comuns, especialmente às segundas-feiras.



