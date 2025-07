Homem é preso após invadir condomínio em Brasília e agredir ex-namorada e ameaçar idoso

Um homem foi preso após agredir sua namorada e atacar um idoso em um condomínio no Cruzeiro, em Brasília. O caso ocorreu quando a Polícia Militar, após receber uma denúncia, encontrou o homem saindo do prédio agredindo a companheira. Moradores tentaram intervir, resultando em mais agressões. Um idoso também foi ameaçado ao tentar ajudar.



A polícia, ao chegar, conseguiu conter o agressor, que foi levado à delegacia, onde o caso foi registrado sob a Lei Maria da Penha. A tenente-coronel Cristiane Caldeira enfatiza a importância de denunciar casos de violência doméstica e relembrou programas para apoiar vítimas.



