Homem é preso após ser flagrado agredindo o filho de 12 anos no Gama (DF)

Um homem foi levado à delegacia após agredir seu filho de 12 anos na tarde do último domingo (24) no Gama Leste. A agressão ocorreu em uma área comercial e foi registrada por câmeras de segurança. Testemunhas acionaram a polícia durante as agressões.



A criança sofreu socos e chutes enquanto era retirada do carro pelo pai. O homem foi preso pela PM ao tentar deixar o local. A madrasta da criança também estava presente e pode responder por omissão.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!