Homem é preso após tentativa de feminicídio em bar no Entorno do DF

Um homem foi preso após tentar matar a ex-companheira com facadas dentro de um bar em Cristalina, Goiás. O crime ocorreu em dezembro do ano passado, quando, ao ver a vítima com amigas, o agressor não aceitou a separação e partiu para o ataque, puxando os cabelos dela.



As amigas conseguiram intervir, segurando o homem e tirando-lhe a faca. Após o ataque, ele fugiu, mas a Polícia Civil de Goiás cumpriu o mandado de prisão preventiva mais de três meses depois, no Entorno do DF.



