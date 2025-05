Homem é preso em Goiás após tentar atacar ex-companheira com tesoura por ciúmes

Um homem invadiu o local de trabalho da ex-companheira em Águas Lindas de Goiás e tentou agredi-la com uma tesoura. A situação começou em um bar dias atrás, quando o homem expressou ciúmes ao ver a ex com amigos e causou um tumulto. No dia seguinte, ele apareceu no trabalho da vítima com uma faca e partiu para a agressão. A mulher teve parte do cabelo cortado durante a tentativa de ataque. A polícia prendeu o suspeito, que agora responderá por feminicídio tentado.



