Homem é preso em Santa Maria com 4,5 kg de cocaína que abasteceria o DF

Um homem foi preso em Santa Maria, durante ação conjunta dos policiais de Goiás e do Distrito Federal, com 4,5 kg de cocaína. Ele era investigado pela Polícia Federal e é considerado o responsável pelo abastecimento da droga no Distrito Federal. O suspeito possui passagens por porte ilegal de arma de fogo e roubo. A droga, encontrada escondida em um carro, tem valor estimado R$ 500 mil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!