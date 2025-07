Homem é preso no Recanto das Emas (DF) por crimes contra menores em jogos online

Um homem de 19 anos foi preso no Recanto das Emas, Distrito Federal, por suspeita de atrair e abusar de menores por redes sociais e jogos online. Já investigado por extorsão e pedofilia, ele tinha celulares, computadores e pendrives com conteúdo ilegal de menores.



Com antecedentes por violência doméstica, há suspeita de que ele faça parte de uma rede internacional de pedofilia. A polícia solicita que possíveis vítimas denunciem no Disque Denúncia 197 ou na 27ª Delegacia de Polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!