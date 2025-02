Homem é preso por ameaçar dono de hamburgueria com arma em Ceilândia

Um homem foi preso em Ceilândia após ameaçar o dono de uma hamburgueria com uma pistola. O incidente começou quando o suspeito acreditou que alguém havia mexido com sua esposa enquanto ela estava no estabelecimento. Após uma discussão inicial, ele retornou 30 minutos depois armado, intimidando o proprietário. A Polícia Civil deflagrou uma operação para cumprir o mandado de prisão. Na residência do suspeito, foram apreendidas diversas armas, incluindo uma besta, munições de uso restrito e porções de drogas. O homem afirmou que as drogas eram para uso pessoal.



