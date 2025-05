Homem é preso por descumprir medida protetiva e incendiar casa da ex no DF Segundo a vítima, as agressões aumentaram no último mês após o descumprimento das medidas protetivas

Balanço Geral DF|Do R7 23/05/2025 - 15h47 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h47 ) twitter

