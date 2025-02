Homem é preso por perseguição e ameaças à ex-namorada e filha

Um homem foi preso sob suspeita de perseguir e ameaçar sua ex-namorada e a filha dela por dois anos. Ele trocou mais de 200 linhas telefônicas para intimidar a vítima através de mensagens e ligações anônimas, afirmando saber onde ela estava e com quem. Também criou perfis falsos em redes sociais e aplicativos de relacionamento, divulgando fotos e vídeos íntimos da ex-namorada. As ameaças se estenderam à filha de 14 anos da mulher. A vítima se isolou e buscou ajuda na Delegacia de Atendimento à Mulher. O suspeito descumpriu medidas protetivas e agora está à disposição da Justiça.



