Homem é preso por tentativa de feminicídio em condomínio do Jardim Botânico

Um homem de 47 anos foi preso após tentar assassinar sua ex-companheira a facadas em um condomínio no Jardim Botânico. O incidente foi capturado por câmeras de segurança. O suspeito enfrenta acusações de tentativa de feminicídio, ameaça e violação de medidas protetivas. Após o ataque, ele mesmo levou a vítima ao hospital. A 10ª Delegacia de Polícia, localizada no Lago Sul, está responsável pela investigação do caso.



