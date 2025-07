Homem é preso por tentativa de homicídio após suposto caso de assédio em Arniqueira (DF)

A Polícia Civil prendeu um homem de 34 anos em Arniqueira (DF) acusado de tentativa de homicídio. O crime ocorreu quando o suspeito atacou a vítima com pelo menos oito facadas após um suposto caso de assédio dentro do transporte coletivo. A irmã do agressor estava presente e pode ser considerada cúmplice no ato. A vítima foi socorrida e sobreviveu ao ataque.



