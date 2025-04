Homem é preso por tráfico de drogas enquanto esperava nascimento do filho em hospital

Três homens foram presos por tráfico de drogas por agentes da Polícia Civil do Distrito Federal e Goiás. Um deles foi detido no Hospital de Base enquanto acompanhava sua companheira em trabalho de parto, sob um mandado de prisão. Foram apreendidos aparelhos celulares e cerca de 7kg de maconha, que estava destinada à comercialização. O objetivo é combater o tráfico interestadual entre o DF e Entorno.



