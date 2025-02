Homem é preso suspeito de matar amigo de infância a facadas na Estrutural

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) prendeu um homem de 21 anos suspeito de matar um amigo de infância a facadas no setor oeste da Estrutural. O crime ocorreu na noite de sábado (1º), durante uma discussão enquanto os jovens ingeriam drogas. Os familiares tentaram acionar o Samu e o Corpo de Bombeiros, que realizaram reanimação, mas a vítima faleceu no local. A polícia investiga as circunstâncias da briga e do assassinato.