Homem flagrado agredindo criança em festa junina é preso após atacar policial no DF

Douglas Filipe Parisio Lima, de 41 anos, foi filmado agredindo um menino de 4 anos durante uma apresentação em uma festa junina em uma escola particular de Vicente Pires, no Distrito Federal. Nas imagens, ele aparece empurrando e brigando com a criança, sendo contido pelo pai da vítima e por outros pais que assistiam ao evento. Uma policial civil, que estava no local, deu voz de prisão a Douglas, mas também foi agredida com um tapa no rosto. Ela pediu reforço, e, poucos minutos depois, equipes da Polícia Militar e da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil chegaram ao local.



Os envolvidos foram levados à delegacia, e a Polícia Civil investiga o caso. Douglas afirmou que seu filho sofre bullying do colega agredido e disse estar arrependido. Em nota, a escola informou que não manterá mais vínculo com a família do agressor e que está adotando medidas preventivas para evitar novos episódios de violência.



