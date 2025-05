Homem flagrado agredindo criança em restaurante do DF vai responder por vias de fato

No Distrito Federal, um homem de 45 anos foi identificado e indiciado por agredir uma criança de seis anos em uma brinquedoteca de restaurante no Dia das Mães. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele puxou o cabelo do menino, alegando que a criança havia agredido seu sobrinho.



O agressor foi ouvido pela Polícia Civil, que confirmou a ação, e o inquérito será encaminhado ao Ministério Público. Ele foi indiciado e deve responder por vias de fato. A família da vítima teve acesso às imagens e levará o caso adiante.



