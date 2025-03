Homem invade Zoológico de Brasília e causa estresse em elefantes

A Polícia Civil investiga a invasão de um homem no Zoológico de Brasília , onde ele provocou uma situação estressante para os elefantes. De acordo com o delegado responsável, há elementos para enquadrá-lo por maus tratos.



O diretor do zoológico afirma que medidas estão sendo tomadas para evitar novos incidentes e uma queixa formal será registrada. "É importante respeitar as normas para garantir o bem-estar animal", destacou.



