Homem morre após pneu de caminhão explodir durante calibragem em oficina

Um homem de 56 anos morreu após a explosão de um pneu enquanto o enchia com um compressor em uma oficina. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estaria no local para buscar uma caçamba comprada do dono da oficina. Testemunhas afirmaram que outras pessoas estavam presentes, mas não se feriram. Corporação investiga se o pneu passou por reparos irregulares, o que pode levar à responsabilização por homicídio culposo.



