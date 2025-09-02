Homem morre após ser esfaqueado por adolescente na Rodoviária de Planaltina (DF)
Após o ataque, o agressor fugiu de bicicleta, mas foi localizado pela Polícia Militar cerca de uma hora depois
Um adolescente de 17 anos foi apreendido após suspeita de envolvimento no homicídio de um homem de 22 anos na Rodoviária de Planaltina (DF). O crime chocou os presentes pela brutalidade. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o jovem foi atacado com uma faca.
Após o ataque, o agressor fugiu de bicicleta, mas foi localizado pela Polícia Militar cerca de uma hora depois. Ambos tinham antecedentes criminais, incluindo tráfico e roubo. Nas mesmas 24 horas, outro homicídio ocorreu na zona rural da cidade, aumentando ainda mais a preocupação com a segurança local.
