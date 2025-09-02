Logo R7.com
Homem morre após ser esfaqueado por adolescente na Rodoviária de Planaltina (DF)

Após o ataque, o agressor fugiu de bicicleta, mas foi localizado pela Polícia Militar cerca de uma hora depois

Balanço Geral DF|Do R7

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após suspeita de envolvimento no homicídio de um homem de 22 anos na Rodoviária de Planaltina (DF). O crime chocou os presentes pela brutalidade. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o jovem foi atacado com uma faca.

Após o ataque, o agressor fugiu de bicicleta, mas foi localizado pela Polícia Militar cerca de uma hora depois. Ambos tinham antecedentes criminais, incluindo tráfico e roubo. Nas mesmas 24 horas, outro homicídio ocorreu na zona rural da cidade, aumentando ainda mais a preocupação com a segurança local.

