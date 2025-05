Homem morto em montagem de galpão no DF não utilizava equipamentos de segurança

Sebastião Leitão, de 44 anos, morreu durante a montagem de um galpão na Cidade Estrutural (DF). A Polícia Civil informou que ele não usava equipamentos de proteção individual no momento do acidente.



A investigação busca identificar outras negligências envolvidas. Morador do Sol Nascente e natural do Maranhão, Sebastião era casado e pai de dois filhos. A empresa responsável pela obra ainda não respondeu ao contato da reportagem.



