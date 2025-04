Homem no banco de trás do carro teria atirado contra mulher na BR 040, aponta polícia

Uma mulher de 51 anos, identificada como Rosemeire Gomes Tavares, foi morta a tiros na BR 040. Ela pilotava uma moto quando um carro prata emparelhou e um homem no banco de trás disparou pelo menos oito vezes. O Corpo de Bombeiros tentou prestar socorro, mas ela não resistiu.



A 33ª Delegacia está investigando o caso, focando em dois ou mais indivíduos no veículo. O marido de Rosemeire afirmou que ela não tinha problemas com ninguém, levantando a hipótese de uma briga de trânsito. As motivações do crime ainda estão sendo apuradas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!