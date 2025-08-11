Homem pode responder por tentativa de feminicídio após jogar mulher de carro

Uma mulher de 20 anos foi arremessada de um carro em movimento após ser agredida por seu namorado, Mateus Ramos, de 26 anos. Câmeras de segurança em Formosa, Entorno do DF, registraram o momento em que Laryssa Lene Santos foi jogada na rua após receber três socos no rosto.



O suspeito foi localizado pela polícia escondido em um apartamento próximo e estava embriagado no momento da prisão. A vítima relatou que o relacionamento, antes visto como um sonho, rapidamente se tornou um pesadelo devido ao ciúme possessivo de Mateus, que já tinha antecedentes criminais. A ocorrência está sendo analisada como uma possível tentativa de feminicídio.



