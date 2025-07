Homem preso por esfaquear mulher no aeroporto é conhecido como 'mendigo do TikTok'

Alessandro Spaniol foi preso após tentar esfaquear uma mulher no Aeroporto Internacional de Brasília . Ele tinha 18 passagens pela polícia por crimes como ameaça e violência doméstica. Durante o ataque, a vítima relatou que ele dizia que ia matá-la.



O homem já é conhecido nas redes sociais como 'mendigo do TikTok'. Este crime acendeu o alerta sobre a presença de pessoas em situação de rua no terminal, gerando preocupações entre passageiros e trabalhadores.



A administração do aeroporto, sob responsabilidade da Inframerica, não pode expulsar essas pessoas, mas reforçou a vigilância no local. A Secretaria de Desenvolvimento Social e a Polícia Militar têm intensificado o patrulhamento na região para garantir a segurança.



