Homem que agrediu criança em escola do DF já tem ocorrência por violência doméstica

O homem que foi preso ao agredir uma criança de quatro anos durante uma apresentação escolar em Vicente Pires (DF) já tinha outras ocorrências. Douglas Felipe Lima, de 41 anos, tem histórico de lesão corporal e ameaças sob a Lei Maria da Penha.



Ele invadiu o palco e empurrou a criança, alegando que seu filho sofria bullying. O homem também agrediu uma policial no local. Apesar de sua ficha, ele foi liberado após assinar um termo circunstanciado. A escola envolvida refutou as acusações de bullying, afirmando que as crianças eram amigas e que o incidente foi isolado.



