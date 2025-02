Homem que se passava por policial é preso ao transportar 22 kg de drogas no DF

Um homem foi preso no DF ao tentar se passar por policial. Ele estava sob monitoramento da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) e transportava 22 kg de cocaína avaliada em R$ 1 milhão. Durante a abordagem na BR-060, ele afirmou ser motorista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Após a prisão, foram encontradas munições em sua residência em Samambaia. O juiz determinou sua prisão preventiva devido à gravidade dos crimes cometidos. O delegado responsável pelo caso afirmou que o suspeito já era conhecido por se passar por policial, comportamento que mantinha há mais de 20 anos.