Homem se passa por cliente para assaltar sorveteria em Ceilândia (DF)

Um homem fingiu ser cliente para assaltar uma sorveteria em Ceilândia. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele ameaçou uma funcionária com uma faca, obrigando ela a entregar o dinheiro do caixa. Após o roubo, o assaltante fugiu. A Polícia Civil solicita que quem tiver informações sobre o suspeito entre em contato pelo número 197.



