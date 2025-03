Homem tenta furtar fios de poste no Paranoá (DF) e levanta suspeitas sobre apagão

Um vídeo flagrou um homem tentando furtar fios de um poste no Paranoá. Nas imagens é possível ver que ele se equilibra em uma caixa e usa um alicate para cortar a fiação. O incidente, ocorrido no mesmo dia de um apagão no hospital local, levanta suspeitas de conexão entre os eventos. A Secretaria de Saúde foi contatada para confirmar qualquer relação entre o furto e a queda de energia.



