Homem tenta se esconder na grama, mas é preso após arrombar distribuidora em Goiás

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal após arrombar uma distribuidora de bebidas no centro da Cidade Ocidental, em Goiás. Três homens estavam envolvidos na ação e moradores acionaram a polícia ao perceberem o ocorrido. Um dos suspeitos foi encontrado escondido em um terreno baldio.



Com ele, foi apreendido um alicate utilizado no arrombamento. Ele foi levado à delegacia e responde pelo crime qualificado durante o repouso noturno. A polícia busca os outros envolvidos e informações podem ser reportadas através do disque denúncia, número 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!