IA recria Vila Amaury, berço dos pioneiros de Brasília submerso no Lago Paranoá

A inteligência artificial possibilitou recriar a Vila Amaury, um local submerso onde hoje se encontra o Lago Paranoá, em Brasília . Originalmente, a vila abrigava cerca de 16 mil trabalhadores envolvidos na construção da capital modernista. Toninho de Souza, que viveu no local na infância, lembra da vida simples e das dificuldades enfrentadas, como a remoção para cidades satélites após a formação do lago.



O Lago Paranoá, com 498 milhões de metros cúbicos de água, foi construído para aumentar a umidade do cerrado, alterando de forma significativa a paisagem e a história local. A tecnologia oferece uma nova perspectiva sobre as memórias e desafios daqueles que viveram na Vila Amaury.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!