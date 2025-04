Idosa é vítima de golpe do bilhete premiado e perde mais de R$ 1 milhão no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu uma quadrilha acusada de aplicar o golpe do bilhete premiado em aposentados. Os criminosos enganavam as vítimas, fazendo-as acreditar que haviam comprado bilhetes vencedores da loteria. Após convencê-las, as vítimas eram levadas a uma agência bancária, onde um membro da quadrilha apresentava um falso documento da Caixa Econômica, atestando o prêmio.



A investigação começou em julho do ano passado, quando os policiais identificaram a primeira vítima, uma aposentada moradora do Núcleo Bandeirante que repassou ao grupo mais de R$ 1 milhão. Com o golpe, a quadrilha arrecadou valores significativos, com bilhetes vendidos por até R$ 3 milhões.



Durante a operação "Falsa Fortuna", veículos de luxo, acessórios de grife e joias foram apreendidos e a polícia busca usar esses bens para compensar parte do prejuízo das vítimas. Quatro suspeitos foram detidos e enfrentarão acusações de estelionato e associação criminosa, com penas previstas que podem ultrapassar 15 anos.



