Idosa morre após acidente ao descer de ônibus em Samambaia Sul (DF)

A filha da vítima questiona se houve atropelamento ao notar marcas suspeitas no corpo; caso está sendo investigado

Balanço Geral DF|Do R7

Uma idosa morreu após um incidente ao descer de um ônibus em Samambaia Sul (DF). O acidente ocorreu no domingo (17) e testemunhas relataram que ela caiu e foi encontrada pelos bombeiros em parada cardiorrespiratória.

A polícia e a perícia foram acionadas para investigar as circunstâncias do óbito. A filha da vítima questiona se houve atropelamento ao notar marcas suspeitas no corpo e busca ressarcimento dos custos com o velório junto à empresa responsável pelo transporte.

