Idoso de 70 anos cai de andaime enquanto pintava fachada de casa no Entorno do DF

Um homem de 70 anos sofreu uma queda ao pintar a fachada de uma casa no Entorno do Distrito Federal. A estrutura que ele utilizava cedeu, resultando em uma queda de aproximadamente cinco metros. Com suspeita de fratura no fêmur, ele recebeu atendimento inicial dos bombeiros e foi levado à UPA do Jardim Ingá, em Luziânia (GO) para cuidados médicos adicionais.



