Imagens mostram momento do atropelamento de 14 capivaras no Lago Sul, em Brasília

Um motorista em alta velocidade atropelou um grupo de 14 capivaras no Lago Sul. Do total, 12 animais morreram e dois filhotes foram levados ao Hospital Veterinário Público de Brasília. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente.



O motorista fugiu do local e está sendo procurado pela polícia. A perícia da Polícia Civil esteve no local para investigar o acidente. Cenas semelhantes têm sido frequentes nas rodovias do Distrito Federal.



