Incêndio atinge área de vegetação próximo a Chapada dos Veadeiros

Incêndios de grandes proporções atingiram áreas próximas ao Parque Estadual Terra Ronca, em São Domingos, e ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. No primeiro caso, o fogo começou na última semana, queimando mais de 4 mil hectares sem alcançar o parque.



Na Chapada dos Veadeiros, o incêndio começou fora do parque na sexta-feira (22), se alastrando para dentro, com 900 hectares queimados. Brigadistas voluntários e do ICMBio usaram sopradores para direcionar as chamas a áreas previamente queimadas, evitando danos aos atrativos turísticos.



O Morro da Baleia foi a área mais atingida, com 127 mil hectares queimados. As autoridades alertam para o risco de incêndios criminosos, que podem ter sido causados por ações humanas descuidadas em tempos de seca severa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!