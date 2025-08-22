Incêndio atinge mercado e ameaça hospital no Jardim Ingá, Entorno do DF

Um incêndio ocorreu em um mercado localizado em frente ao Hospital Regional do Jardim Ingá, no Entorno do DF. As chamas iniciaram na área dos caixas e afetaram equipamentos eletrônicos e mercadorias estocadas.



Com a ação rápida do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado antes que se espalhasse, utilizando cerca de 2.000 litros de água. Os danos foram limitados a uma área de aproximadamente três metros quadrados e não houve feridos. A principal suspeita é que um curto-circuito tenha causado o incidente.



