Incêndio em área verde do Distrito Federal alerta para riscos em período de seca

Um incêndio atingiu uma área verde no Distrito Federal durante um período de seca intensa. O fogo pode ter iniciado pela queima de lixo, uma prática que pode sair do controle, especialmente com o vento forte. A orientação é não queimar lixo, principalmente durante a seca.



O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo pela umidade relativa do ar abaixo dos 30%, indicando um risco baixo de incêndios florestais, mas ressaltando a necessidade de prevenção.



Medidas como não jogar bitucas de cigarro e evitar queimadas são essenciais para evitar novos incidentes. As temperaturas na região vão variar de 12 a 27 graus, sem previsão de chuva para os próximos dias.



